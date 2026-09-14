Un camión Scania conducido por G.J.V de 63 años circulaba por Ruta 143 hacia el oeste cuando, a la altura del cementerio de Real del Padre, colisionó frontalmente con una motocicleta 110 cc que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto identificado como J.A.C falleció en el lugar.

Los otros dos ocupantes entre ellos un menor de 15 años fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos, donde fueron asistidos por fracturas y quedaron internados. Intervino personal policial y se realizaron las medidas dispuestas por la autoridad judicial.

PARTE MÉDICO

En relación con el accidente vial entre una motocicleta y un camión, ingresaron al Servicio de Emergencias dos pacientes de sexo masculino.

Paciente masculino menor de edad: se encuentra hemodinámicamente estable, lúcido y orientado. Presenta fractura de fémur y tibia. Pasa a quirófano para procedimiento de tracción.

Paciente masculino de 27 años: presenta politraumatismo con fractura de fémur. Se encuentra hemodinámicamente estable, lúcido y orientado. Presenta además herida cortante en región superciliar derecha. Pasa a quirófano para procedimiento de tracción.

Ambos pacientes quedan internados en Pabellón A para observación, seguimiento y tratamiento médico.