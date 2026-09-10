En el marco de los festejos por el 114° aniversario de Bowen, el distrito se prepara para vivir una jornada histórica con la primera edición del Torneo de Asadores.

La competencia reunirá a destacados especialistas del fuego, que representan a instituciones y entidades intermedias del Departamento, en torno al tradicional costillar al ensartador, combinando técnica, destreza criolla y un fuerte sentido de identidad productiva

El premio para el primer lugar será de $1.000.000, el segundo obtendrá $600.000 y el tercer lugar recibirá $400.000.