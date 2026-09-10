Gustavo Villegas parte de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), destacó en diálogo con FM VIÑAS la decisión del Gobierno Nacional de derogar el Decreto 1560/73, una medida que permite a Mendoza percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo Los Nihuiles.

Según explicó, el reclamo se remonta a 1973 y podría abrir además una instancia de negociación por los fondos que la provincia dejó de percibir durante décadas: ‘la decisión representa para Mendoza el cierre de una extensa disputa’, aclaró.

Villegas explicó que desde entonces la provincia viene cuestionando la constitucionalidad de esa distribución: ‘La Pampa no reúne las condiciones establecidas por la legislación nacional para participar de las regalías hidroeléctricas’, explicó.

La Ley Nacional 15.336 establece que para la generación de energía hidroeléctrica deben contemplarse, entre otros aspectos, el agua y la pendiente: ‘el salto de agua necesario para la generación eléctrica se encuentra dentro del territorio mendocino’, agregó.

Mendoza realizó distintos reclamos a lo largo de los años y que uno de los momentos más importantes se produjo en 2002, cuando se agotó la instancia administrativa ante la Procuración del Tesoro de la Nación.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el dinero que Mendoza habría dejado de percibir durante los años en los que el 50% de las regalías fue destinado a La Pampa.: ‘resulta complejo establecer una cifra exacta debido a la forma en que históricamente se liquidaron los conceptos vinculados a regalías y participaciones’, destacó.

Además señaló que el 12% de las regalías corresponde al departamento donde se encuentra emplazada la represa, por lo que San Rafael también podría verse beneficiado con mayores recursos destinados a infraestructura y manejo hídrico.

La decisión generó fuertes repercusiones en La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto cuestionó públicamente la medida y sostuvo que Mendoza, junto con el Gobierno nacional, avanzó sobre recursos que históricamente percibía esa provincia.

Consultado también por la situación de la causa judicial vinculada al Río Atuel, Villegas indicó que no se registraron nuevos movimientos relevantes en la Corte Suprema de Justicia.