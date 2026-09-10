Durante la mañana de hoy viernes, y a través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, apuntó contra la gestión de Javier Milei que resolvió que La Pampa deje de percibir las regalías hidroeléctricas generadas por el sistema Los Nihuiles.

«Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano», escribió el mandatario pampeano en su cuenta de X (ex Twitter).

La determinación en cuestión fue oficializada hoy a través del Decreto 982/2026 firmado por el jefe de Estado y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Regalías

Nación dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponderá, desde ahora, a la provincia de Mendoza, y dejó sin efecto el régimen que durante más de cinco décadas había establecido su distribución en partes iguales con La Pampa.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto 982/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y se funda en que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.

La medida se dicta en medio de una histórica controversia entre ambas provincias por el río Atuel y, específicamente, por las regalías correspondientes al complejo Los Nihuiles. La cuestión se encuentra además judicializada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional (P.E.N.) s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios” (CSJ 140/2022).

«Hay que ir a la Justicia nuevamente, la Justicia tiene que impugnar este decreto y la Corte no puede mirar para otro lado», expresó al respecto el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, en diálogo con periodistas de El Aire de la Mañana (Radio Noticias FM 99.5).