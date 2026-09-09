Un hombre de 74 años y dos mujeres de 68 y 91 años resultaron con lesiones de distinta consideración tras protagonizar un siniestro vial en la zona de Punta del Agua, San Rafael.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.20, sobre Ruta Provincial 190, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional 143 Sur, en jurisdicción del Destacamento Punta de Agua, dependiente de la Comisaría 14ª de General Alvear.

De acuerdo con la información policial, una camioneta Ford Ranger gris circulaba hacia el oeste por la Ruta 190 cuando, por causas que se investigan, su conductor, identificado como R. I., de 74 años, habría sufrido una descompensación.

Como consecuencia, perdió el dominio del vehículo, que terminó volcando a un costado de la banquina.

En el rodado viajaban además D. R., de 68 años, y B. M., de 91 años. Tras el vuelco, las tres personas fueron asistidas en el lugar por personal policial y médico de la zona y posteriormente trasladadas al hospital local, donde quedaron en observación debido a las lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, del Destacamento Punta de Agua y Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.