El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá inhabilitado durante toda la jornada de este jueves 10 de septiembre para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, debido a las condiciones climáticas previstas para alta montaña.

La medida fue comunicada este miércoles por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, que informó que, a partir de la inestabilidad climática anunciada para la cordillera y de los informes técnicos de las vialidades de Argentina y Chile, se resolvió mantener cerrado el túnel internacional durante todo el jueves.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Mendoza deberán tener en cuenta que no habrá tránsito internacional durante la jornada. Las autoridades volverán a evaluar las condiciones y emitirán un nuevo reporte este jueves a las 20.00.

Las temperaturas en alta montaña

Durante las primeras horas de este jueves, las temperaturas muestran el intenso frío que se registra en distintos puntos del corredor internacional. En Uspallata se registran -2°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -9°.

En Puente del Inca se registran -12° y en Las Cuevas, -13°. Las condiciones en la cordillera continúan siendo monitoreadas por las autoridades para determinar cuándo será seguro restablecer el tránsito.

La decisión de mantener cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor se toma jornada por jornada, en función de la transitabilidad de la Ruta Nacional N°7 y de los informes técnicos de ambos países.

Pehuenche también permanece cerrado

El Paso Pehuenche también permanece cerrado este jueves y, por el momento, no hay tránsito internacional por ese cruce.

Las autoridades evalúan diariamente la evolución de las condiciones meteorológicas para definir una eventual apertura. Por eso, se recomienda consultar los reportes oficiales antes de emprender un viaje hacia la cordillera.