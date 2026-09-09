RODOLFO VARGAS ARIZU LE RESPONDIÓ A OMAR FÉLIX Y RATIFICÓ QUE CEDERÁ 2 AVIONES Y NO 3 PARA LA LUCHA ANTIGRANIZO

Ante el pedido del jefe comunal sanrafaelino para obtener la cesión de tres aviones y el financiamiento del 50% de los costos por parte de la Provincia, el Ejecutivo ratificó que mantendrá la política de asistencia directa y que únicamente pondrá a disposición dos aeronaves.

“Reafirmamos que no estamos dispuestos a alterar el destino ni la efectividad de estos fondos directos al productor”, enfatizó Vargas Arizu al contestar la nota enviada por Félix. Según el Ministerio de Producción durante la última temporada se transfirieron más de $14.000 millones a productores afectados por contingencias climáticas, de los cuales 72% de los recursos tuvo como destino los departamentos de San Rafael y General Alvear.