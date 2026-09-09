LA DGE LANZÓ UN PLAN PARA ASEGURAR LAS CLASES ANTE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

La iniciativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial, busca reorganizar la dinámica administrativa y pedagógica del sistema educativo para que la interrupción de la presencialidad no implique la suspensión de las trayectorias escolares, sino una transición fluida hacia el entorno virtual.

La normativa dispone que el plan será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas de la provincia, tanto de gestión estatal como privada .

La decisión oficial de cambiar la modalidad de dictado de clases de presencial a virtual estará a cargo del Director General de Escuelas, basándose en informes técnicos emitidos por organismos competentes como Defensa Civil de Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o las áreas de Infraestructura Escolar.

De acuerdo con lo establecido, cada comunidad educativa deberá diseñar y mantener actualizado su propio Plan de Contingencia institucional, el cual debe ser presentado anualmente ante la Supervisión correspondiente.

Dichos proyectos deberán contemplar la realidad socioeducativa y la disponibilidad tecnológica local, apoyándose en las herramientas del Programa Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas (EDUTEC). Entre las plataformas habilitadas se destacan Aulas Edutec, Cumbre, Mendoza Aumentada, Eduten y Matific, articuladas con el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI).

El protocolo asigna responsabilidades concretas a los distintos roles dentro de las comunidades escolares: