LA DGE LANZÓ UN PLAN PARA ASEGURAR LAS CLASES ANTE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

La Dirección General de Escuelas formalizó el plan operativo para la continuidad pedagógica no presencial ante la presencia de contingencias climáticas.
Ante el posible impacto de contingencias climáticas severas -como las asociadas al fenómeno de El Niño, tormentas o viento Zonda– y eventuales problemas edilicios, la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza aceleró y oficializó un Plan operativo institucional para la continuidad pedagógica no presencial.
La iniciativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial, busca reorganizar la dinámica administrativa y pedagógica del sistema educativo para que la interrupción de la presencialidad no implique la suspensión de las trayectorias escolares, sino una transición fluida hacia el entorno virtual.
DGE: cómo será el plan operativo ante emergencias climáticas
La normativa dispone que el plan será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas de la provincia, tanto de gestión estatal como privada.
La decisión oficial de cambiar la modalidad de dictado de clases de presencial a virtual estará a cargo del Director General de Escuelas, basándose en informes técnicos emitidos por organismos competentes como Defensa Civil de Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o las áreas de Infraestructura Escolar.
De acuerdo con lo establecido, cada comunidad educativa deberá diseñar y mantener actualizado su propio Plan de Contingencia institucional, el cual debe ser presentado anualmente ante la Supervisión correspondiente.
Dichos proyectos deberán contemplar la realidad socioeducativa y la disponibilidad tecnológica local, apoyándose en las herramientas del Programa Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas (EDUTEC). Entre las plataformas habilitadas se destacan Aulas Edutec, Cumbre, Mendoza Aumentada, Eduten y Matific, articuladas con el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI).
El protocolo asigna responsabilidades concretas a los distintos roles dentro de las comunidades escolares:
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Equipo directivo: coordina y monitorea la activación del plan institucional.
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Docentes: desarrollan y publican las propuestas pedagógicas en los entornos virtuales.
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Preceptores y SOE: registran el cumplimiento de la asistencia en el sistema GEI y realizan el seguimiento del vínculo con las familias.
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Referentes TIC y Gestores Escolares: administran la matriculación de usuarios y garantizan la operatividad técnica de las aulas virtuales.
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Celadores: realizan tareas de resguardo y control de las instalaciones escolares durante las jornadas de contingencia.
Criterios pedagógicos y régimen de asistencia
Desde la DGE enfatizaron que el traspaso a la virtualidad busca asegurar el derecho a la educación en un marco de seguridad física para estudiantes y docentes.
Para ello, las propuestas académicas se adaptarán según la extensión de la contingencia:
- En interrupciones de un solo día se priorizarán tareas breves, lecturas y ejercitación de habilidades matemáticas o de alfabetización.
- En suspensiones de dos o más días se implementarán guías integradas y trabajos prácticos en las plataformas digitales, evitando en ambos casos la incorporación de contenidos nuevos para enfocarse en la consolidación de saberes.
Respecto del régimen de presentismo, la resolución determina que los alumnos que resuelvan y entreguen las actividades en el día de la suspensión -o dentro de las 48 horas posteriores, en caso de presentar dificultades de conectividad- obtendrán la condición de «presente virtual».
Finalmente, el plan contempla la reorganización de los servicios alimentarios (merienda y comedor) cuando las clases presenciales se vean suspendidas, debiendo ser comunicado todo el esquema de trabajo a las familias a través de los canales oficiales institucionales.