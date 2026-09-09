MENDOZA CRECIÓ 3,8% EN 2025: QUÉ SECTORES IMPULSARON LA ECONOMÍA PROVINCIAL

La industria manufacturera continúa siendo la actividad con mayor peso dentro de la economía provincial, con una participación de 25,1% en el PBG, y durante 2025 registró un crecimiento interanual de 4,7%. El comercio mayorista y minorista , junto con las actividades de reparación, representa 15,7% del producto provincial y también mostró un incremento de 4,7% respecto del año anterior.

Por su parte, la intermediación financiera , que representa 4,2% de la estructura económica provincial, fue la actividad que registró la mayor variación interanual durante 2025, con un crecimiento de 31,5%. También mostraron resultados positivos las actividades:

Inmobiliarias, empresariales y de alquiler , que concentran 10,5% del PBG y crecieron 4,8%;

, que concentran 10,5% del y crecieron 4,8%; La administración pública , con una suba de 7,3%;

, con una suba de 7,3%; Hoteles y restaurantes , con 4,3%;

, con 4,3%; Transporte, almacenamiento y comunicaciones , con 2%; y

, con 2%; y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 1,6%.

En sentido contrario, entre las actividades que registraron variaciones negativas durante 2025 se encuentran el suministro de electricidad, gas y agua, con una caída de 6,1%; enseñanza, con -1,8%; y servicio doméstico, con -1,7%.

Mendoza y su matriz productiva diversificada

El análisis de la DEIE destaca que el desempeño registrado durante 2025 estuvo asociado con una estructura productiva diversificada, en la que distintas actividades contribuyeron a la recuperación de la economía provincial.

En ese sentido, el informe señala que Mendoza acompañó la recuperación económica nacional con una dinámica propia, apoyada en una matriz en la que conviven la industria, el comercio, los servicios, las actividades primarias y otros sectores económicos.

Asimismo, el trabajo plantea perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo vinculadas con una mayor diversificación sectorial y con el desarrollo de actividades estratégicas para la provincia.