MENDOZA CRECIÓ 3,8% EN 2025: QUÉ SECTORES IMPULSARON LA ECONOMÍA PROVINCIAL

Se trata del informe sobre el Producto Bruto Geográfico elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Los detalles.
La economía de Mendoza registró durante 2025 un crecimiento interanual de 3,8%, de acuerdo con el informe sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El resultado representa una recuperación respecto de 2024, cuando la actividad económica provincial había mostrado una contracción de 0,9%. En el mismo período, la economía argentina pasó de una caída de 1,3% en 2024 a un crecimiento de 4,4% durante 2025.
El informe señala, además, diferencias entre los sectores que explicaron la recuperación a nivel nacional y provincial. Mientras que en el conjunto del país tuvieron mayor incidencia el sector agropecuario, la minería metalífera, la energía y la intermediación financiera, en Mendoza el crecimiento estuvo principalmente asociado con:
- Industria manufacturera,
- Comercio, y
- Intermediación financiera.
Desempeño de las actividades en el Producto Bruto Geográfico
La industria manufacturera continúa siendo la actividad con mayor peso dentro de la economía provincial, con una participación de 25,1% en el PBG, y durante 2025 registró un crecimiento interanual de 4,7%. El comercio mayorista y minorista, junto con las actividades de reparación, representa 15,7% del producto provincial y también mostró un incremento de 4,7% respecto del año anterior.
Por su parte, la intermediación financiera, que representa 4,2% de la estructura económica provincial, fue la actividad que registró la mayor variación interanual durante 2025, con un crecimiento de 31,5%. También mostraron resultados positivos las actividades:
- Inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que concentran 10,5% del PBG y crecieron 4,8%;
- La administración pública, con una suba de 7,3%;
- Hoteles y restaurantes, con 4,3%;
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 2%; y
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 1,6%.
En sentido contrario, entre las actividades que registraron variaciones negativas durante 2025 se encuentran el suministro de electricidad, gas y agua, con una caída de 6,1%; enseñanza, con -1,8%; y servicio doméstico, con -1,7%.
Mendoza y su matriz productiva diversificada
El análisis de la DEIE destaca que el desempeño registrado durante 2025 estuvo asociado con una estructura productiva diversificada, en la que distintas actividades contribuyeron a la recuperación de la economía provincial.
En ese sentido, el informe señala que Mendoza acompañó la recuperación económica nacional con una dinámica propia, apoyada en una matriz en la que conviven la industria, el comercio, los servicios, las actividades primarias y otros sectores económicos.
Asimismo, el trabajo plantea perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo vinculadas con una mayor diversificación sectorial y con el desarrollo de actividades estratégicas para la provincia.