Mediante el Decreto 982/2026 del Poder Ejecutivo nacional se deja sin efecto el Decreto 1560/73, que durante más de cincuenta años dispuso el reparto de las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa.

A partir de su entrada en vigencia, las regalías serán percibidas íntegramente por la provincia, al reconocerse que la fuente hidroeléctrica se encuentra en su totalidad dentro de nuestro territorio.

Este reconocimiento fortalece la defensa de nuestros recursos estratégicos y garantiza que las regalías producidas por Los Nihuiles se traduzcan en más inversión, infraestructura y desarrollo para los mendocinos.