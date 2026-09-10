Pese a la desaceleración del dato oficial, educación, salud y tarifas y alquileres explican el dato de la inflación. Acumula 19,5% este año y 32% interanual.

Como lo habían anticipado las mediciones privadas, la inflación volvió a desacelerarse en agosto. Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza la variación llegó a 1,5%, ubicándose otra vez en el nivel más bajo en lo que va del año, mientras que a nivel país el INDEC arrojó 1,7%.

De esa forma, la inflación en la provincia acumula un 19,5% en los primeros 8 meses. Y 32% respecto del año pasado.

Entre los rubros que empujaron ese valor están el gasto en Educación, con 3,9%, y Gastos para la Salud (2,8%) producto de una nueva suba de las prepagas. Completó el podio el capítulo Vivienda y Servicios Básicos, también con 2,8% mensual, a raíz del alza de tarifas y de alquileres.

La última vez que la inflación había alcanzado ese punto fue en junio, que hasta ahora era el piso del 2026. Ahí frenó la pendiente iniciada desde el pico inflacionario de 3,6% en marzo, antes de volver a repuntar en julio.

La inflación de la DEIE: precios que subieron y bajaron en Mendoza

Detrás de Educación, los gastos de vivienda y de salud, en el IPC de agosto también pesó el rubro Otros Bienes y Servicios, con 2,5%, aunque su incidencia es menor a otros.

Un poco más lejos aparece Alimentos y Bebidas (1,9%). Y por debajo otros capítulos aportaron menos de un dígito: es el caso de Transporte y Comunicaciones (0,8%), y también Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (0,5%), relacionado a servicios y reparaciones.

En contraste, lo que parece convertirse en constante es la caída de precios en Indumentaria, en crisis desde hace al menos dos años producto de la apertura importadora que ya se cobró con el cierre de locales y la salida de varias marcas.

En agosto, los valores de ropa y calzado se retrajeron 0,5% en promedio. Una mirada de «vaso medio lleno» permite decir que al menos la merma se suavizó en comparación con el 1,5% de julio.

La menor inflación en 14 meses según INDEC

El dato nacional, que refleja la variación de precios de los principales conglomerados urbanos tal como lo mide INDEC, también es el menor desde enero. E incluso del último año, algo que el Gobierno nacional festejó.

«Es el valor más bajo en 14 meses» destacó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de Y por la misma vía, el presidente Milei, que no deja de insistir en su promesa de llega a la inflación 0, le regaló un eufórico «Vamos Toto!».

De acuerdo a la medición de INDEC en agosto el Top 5 de rubros con mayor variación coincidió en parte con Mendoza. Pero la escalera tuvo otros escalones como Comunicación (internet y telefonía) con 2,3% mensual, y la suba de bebidas alcohólicas y cigarrillos (2,1%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (1,7%) y Transporte (1,5%).

Lo cierto es que con 1,7% en agosto, a nivel nacional la inflación ya acumula 21,3%. Y de un año a otro los precios están 33,5% en promedio más arriba del rango alcanzado en el mismo mes del 2025.