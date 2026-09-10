En el marco del Día del Maestro, se llevó a cabo un acto conmemorativo en la Escuela 1-492 “Delia Euliarte de Salonia”, que contó con la participación del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, autoridades educativas, docentes, alumnos y familias de la institución.

La jornada estuvo marcada por un clima de reconocimiento y celebración hacia quienes desempeñan diariamente la tarea de enseñar, acompañar y formar a las nuevas generaciones. El encuentro permitió poner en valor el compromiso de los docentes y el rol fundamental que cumplen dentro de la comunidad educativa.

Durante el acto se destacó la importancia de la educación como herramienta para el crecimiento individual y colectivo, así como también el trabajo que realizan los maestros no solo en las aulas, sino también en el acompañamiento cotidiano de sus estudiantes, transmitiendo conocimientos, valores y experiencias que contribuyen a su formación integral.

La presencia de las familias y de la comunidad educativa permitió compartir un momento especial, en el que se reconoció el esfuerzo, la vocación y la dedicación de todos aquellos que hacen de la enseñanza una tarea comprometida con el futuro.

La fecha, que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, constituye cada año una oportunidad para homenajear a los maestros y reflexionar sobre la importancia de su labor en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades.

Desde la institución destacaron el valor de generar estos espacios de encuentro y reconocimiento, fortaleciendo los vínculos entre alumnos, docentes, familias y autoridades, y poniendo nuevamente en el centro de la jornada el compromiso de quienes día a día hacen de la educación una herramienta de transformación.