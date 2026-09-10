Municipio, Irrigación, Vialidad, Defensa Civil y delegaciones distritales coordinan acciones para reducir riesgos frente a un eventual incremento de las precipitaciones, la limpieza de desagües y colectores es uno de los principales trabajos que ya se encuentran en marcha.

En este marco, se llevó adelante una reunión donde la premisa central es anticiparse a posibles inconvenientes y optimizar los recursos disponibles: ‘esperemos que no tengamos contingencias, pero igualmente nos estamos preparando para tratar de atenderlas de la mejor forma posible’ , señalaron durante el encuentro, destacando que la prevención constituye actualmente la principal herramienta para reducir los riesgos.

Uno de los trabajos prioritarios es la limpieza de desagües colectores principales del departamento: ‘luego de que las máquinas fueran retiradas temporalmente durante el último mes debido a las tareas vinculadas al manejo del agua, esta semana se retomaron las labores de mantenimiento’, comentaron.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada con el Municipio, en aquellos sectores donde es posible intervenir con maquinaria se utilizan los equipos correspondientes, mientras que en otros puntos se trabaja con cuadrillas municipales, especialmente en espacios donde las máquinas no pueden acceder.

Desde las instituciones remarcaron que este trabajo conjunto permite aprovechar mejor los recursos y herramientas disponibles, sumando además la colaboración de organismos provinciales cuando sea necesario: ‘desde hace tiempo se viene trabajando en conjunto con Irrigación y otras áreas vinculadas a la gestión hídrica, mientras que también se proyecta recurrir a organismos provinciales especializados en caso de que la situación lo requiera’, aclararon.

El mes de octubre aparece como un período en el que podría comenzar a desarrollarse con mayor intensidad este fenómeno climático, con una posible evolución hacia un incremento de las precipitaciones.