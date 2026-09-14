Los tres equipos alvearenses lograron la victoria en sus respectivos partidos durante el fin de semana.

El lobo alvearense se lució en su visita a San Rafael por la fecha 3 del Torneo Regional Amateur, sacó tres puntos impotantes para mantenerse en el primer lugar en su zona ganandole a Deportivo Goudge con dos goles de Ramiro Riarte.

El próximo encuentro para el equipo dirigido por Pablo Castro será nuevamente en condición de visitante comenzando la vuelta con Quiroga.

Asimismo Ferro Carril Oeste selló su clasficación a la final del Apertura 2026 goleando 3 a 0 al sabalero que a pesar del resultado realizó una gran campaña futbolística.

Y completando un gran fin de semana lleno de fútbol, Carmensa luego de muchos años sin jugar en la máxima categoría logró el Ascenso tras ganar desde los 11 pasos, los 90 minutos entre el canario e Independiente de la Marzolina terminó en empate sin goles, de esta manera desde el punto penal logró la victoria por 5 a 4.