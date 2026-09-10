A través de la Resolución 831/2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el marco regulatorio para la identificación electrónica individual, el registro sanitario y el movimiento de équidos en todo el país.

Entre los cambios más destacados se encuentra la reglamentación del uso de microchip, que será obligatorio a partir del 1° de marzo de 2027 para todos los animales que se movilicen. Según se dio cuenta, este “transpondedor inyectable” deberá ubicarse en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del animal y registrarse en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), ya sea en forma autogestionada o presencial en las oficinas del Servicio.

Hay que recordar que el uso de microchip ya había sido instaurado a través de la Resolución 471/2015 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, disposición que también creaba el Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE). Sin embargo, la norma nunca llegó a traducirse en un sistema de aplicación general para toda la población equina. En los años siguientes Senasa avanzó con su implementación en circuitos específicos, como la faena y el comercio internacional, pero es recién ahora que termina de ponerle fecha a su aplicación masiva.

Respecto a su colocación, la medida indica que podrá hacerse cuando ocurra alguna de estas situaciones: durante la toma de muestras para un diagnóstico obligatorio ligado a un movimiento; cuando se da de alta una libreta sanitaria o pasaporte; cuando se realiza un tratamiento veterinario sujeto a registro; cuando se tramita un movimiento internacional; o cuando se pretende ingresar a la zona libre de Anemia Infecciosa Equina.

En paralelo, la Resolución aprobó la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) como documento oficial -que deberá gestionarse en el SIGSA por autogestión o por medio de las aplicaciones digitales autorizadas- y el Pasaporte Equino Digitalizado (PED).

Para este último, quienes cuenten con su versión en formato papel deberán digitalizarlo y cargarlo en el sistema informático del Senasa. El ejemplar físico podrá conservarse y mantendrá su validez para el movimiento de animales, siempre que también se encuentre registrado digitalmente.

El cronograma dispuesto para la transición es el siguiente:

El 31 de diciembre de 2026 deja de permitirse la impresión de nuevas Libretas Sanitarias Equinas en papel.

El 1° de marzo de 2027 comienza la obligación de identificación electrónica individual establecida por esta resolución.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, las libretas de papel que ya habían sido emitidas siguen siendo válidas.

Desde el 1° de enero de 2028, la documentación sanitaria válida será la LSED o el Pasaporte Equino registrado digitalmente. Las libretas de papel caducan automáticamente. Los pasaportes físicos pueden seguir acompañando al animal, pero tienen que estar previamente digitalizados e incorporados al sistema de Senasa.

Senasa también aclaró que el movimiento de équidos dentro del territorio nacional quedará amparado mediante la LSED o el PED, con el registro geolocalizado del establecimiento de destino a través de una aplicación móvil.

En el caso de los movimientos vinculados a la exportación o importación de animales, a la provisión de équidos para faena de exportación o al ingreso a la zona libre de AIE, se mantiene vigente el uso del Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

La medida también hace referencia a los desarrolladores y proveedores tecnológicos de las aplicaciones vinculadas a las mencionadas libretas sanitarias. Según se indicó, deberán presentar la documentación técnica de sus sistemas, incluyendo los mecanismos de validación de datos y de interoperabilidad con los sistemas informáticos del organismo nacional.

Además, para su funcionamiento deberán contar con homologación oficial previa y cumplir en todo momento con los lineamientos técnicos, sanitarios y de seguridad informática establecidos.