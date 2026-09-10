El programa de Adulto Mayor de la Dirección de Familia llevó adelante una nueva jornada recreativa en el Hogar Ricardo Piérola, donde se compartió una tarde de té, lotería y espectáculos artísticos.

La actividad contó con la participación de la directora de Familia, Gabriela Arzelán, y tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, compañía y recreación para los adultos mayores, promoviendo su participación activa y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

La propuesta forma parte de las acciones que se desarrollan durante el año para acompañar a este sector de la comunidad, reconociendo su trayectoria, experiencia y el valioso aporte que realizan a la vida de General Alvear.