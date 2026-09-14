Estudiantes del Profesorado de Matemática del Instituto de Educación Superior (IES) llevaron adelante en el SUM del barrio San Carlos una propuesta de aprendizaje y servicio solidario que buscó acercar los contenidos matemáticos a niños y niñas mediante juegos y actividades recreativas.

La iniciativa, denominada “Jugando con números”, propone una manera diferente de abordar las operaciones básicas, dejando de lado la rigidez habitual de las clases para convertir el aprendizaje en una experiencia participativa.

“Las actividades consistían en juegos, una manera diferente de ver las matemáticas. Mediante distintas propuestas fuimos explicando sumas, restas y todo lo que se puede hacer, de una forma más divertida y didáctica”, explicaron Maximiliano Sosa y Ludmila Figueroa, estudiantes del Profesorado de Matemática.

Uno de los objetivos planteados por los jóvenes fue generar un espacio en el que los participantes pudieran acercarse a los números sin temor a equivocarse. Por eso, las actividades incluyen reconocimientos para quienes participan, independientemente de sus resultados.

“Queremos intentar que no haya ese nervio de ‘¿me van a hacer una pregunta de matemática?’. Si no la respondo bien, quedo mal, como suele pasar en la escuela”, señalaron.

La respuesta de los chicos del barrio fue positiva desde el comienzo. Según contaron los estudiantes, quienes ya habían participado comenzaron incluso a explicar las consignas a los que se incorporaban por primera vez.

La propuesta contempla cuatro talleres, que se desarrollarán los sábados a partir de las 15:30. El primer encuentro estuvo destinado a sumas y restas, mientras que la próxima jornada tendrá como eje las multiplicaciones.

De esta manera, el proyecto permite que los futuros docentes pongan en práctica herramientas adquiridas durante su formación y, al mismo tiempo, generen una instancia educativa abierta a la comunidad, utilizando el juego como recurso para aprender matemática.