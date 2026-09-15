Luego de que el gobierno nacional decretara que el 100% de las regalías de Los Nihüiles queden para Mendoza, el Senador Provincial Walther Marcolini en diálogo con FM VIÑAS propone junto a otros legisladores que la mitad de los fondos se destinen a obras de infraestructura en el sur mendocino.

El planteo contempla proyectos estratégicos como el Paso Las Leñas, el camino Alvear-Malargüe, Ruta Nacional 188 y obras vinculadas al sistema de riego: ‘la propuesta apunta a que el 50% de las regalías que Mendoza recuperó con el decreto nacional no ingrese a Rentas Generales, sino que, en el marco de la Ley de Administración Financiera 8706, se constituya un fondo especial destinado a infraestructura del sur provincial’, aseguró.

El objetivo será financiar, en primera instancia, estudios ejecutivos y proyectos estratégicos que permitan avanzar posteriormente con obras de gran impacto para la región

También se plantea retomar el debate en torno al trasvase del Río Grande al Atuel, aunque en este caso se reconoce que se trata de una cuestión más compleja, vinculada a la administración de la cuenca del río Colorado y al funcionamiento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

En ese sentido, se planteó la necesidad de modificar el mecanismo de toma de decisiones dentro del organismo: ‘actualmente las decisiones del Consejo de Gobernadores requieren unanimidad, una situación que termina dificultando el avance de proyectos estratégicos’, comentó Marcolini.

Un reclamo de más de cinco décadas

Durante el análisis de la situación, se recordó que el conflicto por las regalías hidroeléctricas tiene una extensa historia: ‘desde la puesta en funcionamiento del primer complejo de El Nihuil, en 1947, Mendoza percibió las regalías correspondientes hasta que, posteriormente, un decreto nacional estableció la distribución del 50% para Mendoza y el 50% para La Pampa’, detalló.

El argumento sostenido desde Mendoza es que las regalías deben corresponder a la provincia donde se produce el salto de agua que permite la generación hidroeléctrica: ‘en este caso ese salto se encuentra en territorio mendocino, específicamente en el departamento de San Rafael’, agregó.

La restitución del 100% de las regalías representa, de acuerdo con el planteo, la resolución de un reclamo que lleva más de 50 años y que contó con distintos antecedentes jurídicos y políticos a lo largo del tiempo.