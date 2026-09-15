Una fiscalización laboral realizada en una finca frutícola de Real del Padre detectó a dos trabajadores que se encontraban realizando tareas sin estar registrados.

Además, según el procedimiento, los empleados no contaban con ropa de trabajo ni con los elementos de protección personal correspondientes.

Del operativo participaron UATRE, RENATRE y personal de Migraciones, quienes labraron las actas correspondientes y brindaron asesoramiento a los trabajadores sobre sus derechos laborales.

El caso se suma a otros procedimientos realizados durante los últimos meses en distintas zonas agrícolas de San Rafael, donde también se detectaron trabajadores sin registrar e incumplimientos laborales.

Fuente: FM BARRANCAS