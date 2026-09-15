El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, dialogó con FM VIÑAS y se refirió a dos de los temas que han marcado la agenda política regional en las últimas semanas como lo es el conflicto por el financiamiento del gasoducto del Sur y el futuro del sistema de lucha antigranizo.

Molero planteó la necesidad de bajar el tono de la discusión entre ambos departamentos: ‘las mismas cosas que afectan a los vecinos de San Rafael, la mayoría nos afectan a nosotros y viceversa’, sostuvo, al tiempo que destacó que los productores de ambos departamentos atraviesan dificultades similares.

En relación con el gasoducto, Molero sostuvo que la obra tuvo desde su origen un carácter regional y aseguró que General Alvear nunca asumió compromisos económicos vinculados a su construcción: ‘el municipio de San Rafael fue quien administró los fondos nacionales destinados al proyecto y cuestionó posteriormente el reclamo realizado a Alvear para afrontar parte de los costos de la obra’, explicó.

Los equipos legales y organismos nacionales determinaron que General Alvear no mantenía deudas y que los vecinos del departamento no tenían restricciones para acceder al servicio de gas natural.

El intendente también cuestionó las formas utilizadas para realizar el reclamo y recordó la llegada de un escribano al municipio para notificar formalmente la exigencia de pago: ‘la discusión terminó generando preocupación entre los vecinos que todavía esperan acceder al gas natural’, manifestó al referirse al impacto que tiene para los hogares afrontar los costos de las garrafas y la calefacción durante el invierno.

Además sostuvo que el capítulo del gasoducto quedó cerrado luego de que los organismos nacionales y los equipos legales determinaran que General Alvear no tenía una deuda pendiente y que los vecinos del departamento no estaban impedidos de conectarse al servicio

Tras referirse al gasoducto, Molero centró buena parte de sus declaraciones en la lucha antigranizo, otro de los temas que generó diferencias entre ambos departamentos: ‘desde el comienzo de la actual gestión provincial existe una postura contraria a sostener el sistema de lucha antigranizo mediante aeronaves, debido a que desde el Gobierno provincial consideran que no existen evidencias científicas suficientes que demuestren su efectividad’, destacó.

Molero afirmó que General Alvear mantiene su posición a favor de la continuidad del sistema y que existe un pedido concreto del sector productivo para mantenerlo activo: ‘se avanzó en la entrega de tres aeronaves para los municipios del Sur, con la posibilidad de que sean transferidas de manera definitiva mediante el correspondiente procedimiento legislativo, el valor conjunto de las tres aeronaves ronda 1.200.000 dólares’, aseguró.

“No pueden ir corriéndonos el arco”

Desde San Rafael se planteó posteriormente la necesidad de contar también con la totalidad de la pirotecnia y con un aporte provincial del 50% para afrontar los costos operativos: ‘no pueden ir corriéndonos el arco cada vez que pateamos al arco, porque nunca vamos a hacer un gol’, expresó.

Actualmente existen las condiciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento el sistema: ‘los municipios podrían afrontar parte de los gastos, como combustible, pilotos y adquisición de pirotecnia, la Provincia continuaría aportando infraestructura como el sistema de radarización y el polvorín oficial’, manifestó.

La importancia de contar con San Rafael

El intendente explicó que, pese a la voluntad de General Alvear de continuar con el sistema, existen elementos de infraestructura que actualmente dependen de San Rafael: ‘alguna de ellas son el aeropuerto habilitado, empresa aeronáutica que operó durante las últimas temporadas, parte del sistema de comunicaciones y control necesario para el funcionamiento de las aeronaves, sin San Rafael no lo podemos hacer’, afirmó.

Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue un reclamo económico realizado por San Rafael a General Alvear en relación con la campaña de lucha antigranizo anterior: ‘ambos municipios habían firmado un convenio en el que se establecía cuánto debía aportar cada uno y General Alvear cumplió con la totalidad de los pagos comprometidos’, aseguró.

Según explicó, General Alvear recibió un reclamo por bengalas que habían quedado almacenadas en el polvorín oficial de San Rafael: ‘al verificar la situación junto con una escribana, encontraron que las bengalas habían sido utilizadas, la empresa propietaria de esos elementos realizó una denuncia ante la Fiscalía de General Alvear porque las bengalas fueron utilizadas sin autorización’, relató.

‘Lo peor de todo es que la han usado y me mandan la factura para que yo las pague’, cuestionó.

Situación económica de General Alvear

Molero reconoció que el municipio al igual que otras administraciones del país enfrenta dificultades económicas, pero rechazó que se encuentre “fundido”.

Enumeró distintas obras que actualmente se están ejecutando con fondos municipales: ‘el polideportivo de Bowen tiene una inversión de 2.600 millones de pesos, además de obras de adoquinado, cloacas, puentes, cunetas y cordones’, remarcó.

Adelanto de coparticipación

Otro de los cuestionamientos a los que respondió fue el pedido de un adelanto de coparticipación por aproximadamente 400 millones de pesos: ‘no se trata de un crédito bancario tradicional, sino de un adelanto de recursos que posteriormente debía ser devuelto en cuatro cuotas y sin intereses, me financio a costo cero’, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la utilización de los conflictos regionales como herramienta de disputa política.

Molero apuntó contra sectores del justicialismo local y aseguró que existen dirigentes que semanalmente realizan críticas hacia su gestión.

También cuestionó el uso de redes sociales y publicaciones que, según afirmó, buscan instalar determinados relatos sobre la gestión municipal: ‘nosotros tenemos que ponernos por encima de ellos o de ellas y seguir transitando un camino’, expresó.