LOS NIHUILES: ALFREDO CORNEJO RESPONDIÓ A SERGIO ZILIOTTO Y DEFENDIÓ LAS REGALÍAS PARA MENDOZA

Cornejo respondió con un planteo central: la interjurisdiccionalidad del río no determina dónde deben liquidarse las regalías por la generación hidroeléctrica. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, le planteó Cornejo.

El mandatario mendocino sostuvo que el río Atuel es interprovincial, pero que la fuente hidroeléctrica que genera la energía en Los Nihuiles está íntegramente ubicada en Mendoza . “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”, argumentó.

Ese es precisamente uno de los fundamentos históricos de Mendoza en la disputa por las regalías. La Provincia sostiene que debe aplicarse el denominado criterio de la fuente, como ocurre en el resto del país, según el cual los recursos corresponden a la jurisdicción donde se encuentra el aprovechamiento que permite generar la energía. El nuevo esquema nacional dejó atrás la distribución del 50% entre Mendoza y La Pampa que rigió durante cinco décadas.

Cornejo también aprovechó el cruce para cuestionar la estrategia pampeana y poner el foco en las obras y las inversiones. “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”, sostuvo.

Y fue más allá: “Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos”. En ese sentido, el gobernador mendocino desafió a La Pampa a mostrar qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que reclama.

Qué decidió el Gobierno nacional sobre las regalías de Los Nihuiles

El cruce entre ambos gobernadores se produce apenas unos días después de que Nación modificara el esquema de distribución de las regalías de Los Nihuiles y habilitara a Mendoza a percibir el 100% de esos recursos.

La decisión representa un punto de inflexión en un conflicto que se remonta a 1973 y que atravesó distintas gestiones provinciales. A partir de ese paso, Mendoza continuará con la demanda ante la Corte Suprema para recuperar las regalías que considera que fueron mal liquidadas durante las décadas en que rigió el reparto con La Pampa.

El Gobierno provincial estimó ese reclamo en alrededor de US$680 millones, aunque la cifra deberá actualizarse al momento de una eventual resolución judicial.

A su vez, la disputa se da mientras Mendoza avanza con el proceso para definir la nueva concesión de Los Nihuiles por 30 años, en un complejo que actualmente tiene buena parte de su capacidad de generación fuera de servicio y que la Provincia busca recuperar mediante nuevas inversiones.

La Pampa también judicializará las regalías de Los Nihuiles

Ziliotto había planteado que La Pampa también tiene derechos sobre las regalías de Los Nihuiles, a partir de la interjurisdiccionalidad del río Atuel. “Sus regalías también son pampeanas”, afirmó Ziliotto, quien anunció una presentación judicial para intentar suspender los efectos del nuevo decreto nacional.

Después de la respuesta de Cornejo, el mandatario sureño aseguró que su reclamo apunta a que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos judiciales. Y vinculó la discusión por las regalías con el conflicto por el río Atuel, que cuenta con un dictamen de la Corte Suprema en 2020.

“Solo eso pedimos, que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, sostuvo el gobernador pampeano, quien cerró planteando que será la Justicia la que deberá resolver la disputa.

El intercambio entre los gobernadores sumó además una intervención de la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, quien respondió al último mensaje de Ziliotto. “Y dale con lo que les pertenece”, escribió Casado, en una respuesta directa al planteo del gobernador pampeano.

La vicegobernadora respaldó la posición expresada por Cornejo y cuestionó el reclamo de La Pampa al considerarlo “puramente demagógico de campaña”.