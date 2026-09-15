CUÁLES SON LAS 27 ESCUELAS PÚBLICAS EN LAS QUE LA DGE IMPLEMENTÓ DOBLE JORNADA

Son más de 7.000 los alumnos de primaria que tienen doble jornada en sus escuelas. La DGE busca universalizar el mínimo de 7 horas.
La Dirección General de Escuelas (DGE) ya formalizó la jornada completa en 27 escuelas primarias de gestión estatal. La implementación es parte de un programa amplio que tiende a la universalización del horario obligatorio de al menos 7 horas diarias para alumnos desde primer hasta séptimo grado.
¿El objetivo? Fortalecer los aprendizajes en lengua y matemática, reducir la brecha socioeducativa y garantizar el derecho a una educación de calidad.
Además de estas instituciones, decenas de escuelas públicas cuentan con la modalidad de Jornada Extendida Focalizada con Agrupamientos Flexibles, que garantiza como mínimo 25 horas semanales.
Jornada completa en la escuela pública: el programa de la DGE
“Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida» es el programa por el que la DGE dispuso -desde septiembre de 2022- la implementación formal del régimen de jornada completa en establecimientos de nivel primario de gestión estatal.
El esquema establece una carga horaria obligatoria de 7 horas diarias de clase para los estudiantes.
Actualmente alcanza de manera directa a 7.105 alumnos de escuelas primarias públicas.
La nómina aprobada por la DGE abarca un total de 27 escuelas:
- Escuela N.º 1009 Cornelio Saavedra
- Escuela N.º 1079 Argentino Sirio Uruguayo
- Escuela N.º 1080 Jorge Luis Borges
- Escuela N.º 1090 Dr. Medardo Ortiz
- Escuela N.º 1098 Carmen Ponce de Videla
- Escuela N.º 1101 Cmte. José Antonio Salas
- Escuela N.º 1102 Entre Ríos
- Escuela N.º 1111 Lino Hudson
- Escuela N.º 1114 Francisco E. Calle
- Escuela N.º 1138 Maximiliano Leiva
- Escuela N.º 1185 Profesor Manuel José Zapata
- Escuela N.º 1210 Coronel José Félix Bogado
- Escuela N.º 1222 Adela Nieto Ojeda de Poblet
- Escuela N.º 1238 María E. Arduino de Devoto
- Escuela N.º 1267 Florentino Ameghino
- Escuela N.º 1293 Gabriela Mistral
- Escuela N.º 1294 Julián Correas
- Escuela N.º 1317 República de Venezuela
- Escuela N.º 1350 Maestro Dagoberto O. Vega
- Escuela N.º 1408 República del Perú
- Escuela N.º 1480 Segundo Correas
- Escuela N.º 1498 Prof. Manuel Dominguez
- Escuela N.º 1504 Pedro Christophersen
- Escuela N.º 1568 Patricios
- Escuela N.º 1650 Ley 1420
- Escuela N.º 1665 Padre Juan Pastor
- Escuela N.º 1734 Ángel Rizzo
Convenio por la jornada completa entre la DGE y Nación
Según un documento que la DGE publicó en el Boletín Oficial de este lunes, sumar horas en el aula tiene por objeto fortalecer la comprensión lectora, la producción escrita y la alfabetización matemática y científica.
Para sostener las 7 horas diarias frente a los alumnos, la medida contempla la cobertura salarial ampliada de 203 cargos docentes de grado y 27 cargos directivos al frente de las instituciones elegidas.
Para sustentar económicamente la ampliación horaria, Mendoza contó con un aporte nacional del 80% de la diferencia salarial del personal docente y directivo.
De acuerdo con las estimaciones técnicas adjuntas al convenio oficial, el costo mensual presupuestado para cubrir esta extensión de jornada supera los $156 millones en cargos docentes y $32 millones en cargos directivos.
Una de las condiciones establecidas por la Secretaría de Educación de la Nación para girar los fondos, es que la DGE participe con esas escuelas en las pruebas Aprender.
Más de 12.000 alumnos ya tienen Jornada Extendida
A través del convenio con Nación, más de un centenar de escuelas públicas de la DGE cuentan con extensión de su carga horaria. En esos casos, el mínimo es de 25 horas semanales y el objetivo es brindar apoyo focalizado y dinámico mediante esquemas de agrupamiento flexible.
Actualmente, la medida alcanza a 12.460 estudiantes en escuelas de gestión estatal.
Esta modalidad se aplica en establecimientos como la Escuela N.º 1006 Juan José Paso, la Escuela N.º 1008 General José de San Martín o la Escuela N.º 1747 Maestro Oscar Cattáneo.
Para sostener la carga horaria adicional en los cursos y secciones alcanzadas, la DGE asignó 445 cargos docentes, lo que requiere $253 millones mensuales.
El esquema económico para sostener la Jornada Extendida sigue la misma regla de cofinanciamiento entre la jurisdicción nacional y la DGE.