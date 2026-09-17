El complejo turístico Las Leñas atraviesa una temporada invernal marcada por las abundantes nevadas y por condiciones poco habituales para esta época del año.

Así lo explicó Fernando Passano en diálogo con FM VIÑAS, Gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas destacó que la temporada estuvo signada por un comienzo tardío, pero también por una cantidad de nieve que permitió mantener prácticamente todos los sectores habilitados: ‘fue una temporada muy rara, el otoño fue particularmente benigno y las temperaturas del suelo no permitieron inicialmente que la nieve se conservara durante demasiado tiempo’, comentó.

El referente sostuvo que lleva más de 30 años trabajando en Las Leñas y que nunca había visto nevar de manera tan ininterrumpida como durante esta temporada: ‘durante dos meses fue nevada prácticamente constante, esta situación permitió que los visitantes pudieran disfrutar de una gran cantidad de nieve, aunque también generó dificultades en el acceso al complejo’, explicó.

La intensidad de las nevadas también representó un desafío para el tránsito hacia Las Leñas, Passano explicó que las condiciones obligaron a realizar un importante trabajo conjunto entre Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Defensa Civil de Malargüe y Policía, entre otros organismos.

Actualmente, Las Leñas presenta prácticamente el escenario ideal para los amantes de los deportes invernales: ‘todos los sectores y pistas se encuentran habilitadas, uno de los aspectos que más llamó la atención durante esta etapa de la temporada es que pese a encontrarse cerca del final del invierno las condiciones de la montaña continúan siendo muy favorables’, destacó.

28 de septiembre fin de la temporada

Desde el complejo confirmaron que la temporada de esquí finalizará oficialmente el 28 de septiembre, a partir de esa fecha dejarán de funcionar todas las telesillas y no estarán disponibles todos los sectores destinados a la práctica del esquí.

Sin embargo, la actividad turística continuará y el complejo mantendrá diferentes propuestas vinculadas a la nieve.