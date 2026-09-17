Productores hortícolas, frutícolas y vitivinícolas ya pueden acceder a una línea de financiamiento destinada a la compra de malla antigranizo.

Los créditos, orientados a micro, pequeños y medianos productores, van desde los 4 hasta los 500 millones de pesos, con una tasa preferencial del 16,8% durante los primeros dos años y un año de gracia.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico informaron que quienes estén interesados pueden acercarse al área para recibir asesoramiento sobre requisitos y condiciones de acceso a esta herramienta, impulsada a través de un convenio entre el Gobierno provincial y el CFI (Consejo Federal de Inversiones).