La Secretaría de Desarrollo Económico llevó adelante en UGACOOP, una capacitación destinada a emprendedores y cooperativas, enfocada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios.

La propuesta estuvo orientada a brindar conocimientos que permitan mejorar la promoción, comunicación y comercialización de productos y servicios.

La actividad tuvo una duración de dos horas, con participación presencial de los asistentes y disertación virtual a cargo de Giuliana Dallapé, especialista en la temática.