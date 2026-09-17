La Dirección de Cultura dio a conocer las actividades previstas para los próximos días, con propuestas destinadas a distintos públicos en el Cine Teatro Antonio Lafalla y espacios de lectura del departamento.

La directora, Viviana Giaccaria, informó que este jueves 17, a las 20:30 horas, se presentará la obra teatral «Ni media palabra», una comedia de alcance nacional protagonizada por Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Bicho Gómez. Además, recordó que las entradas continúan disponibles en la boletería del teatro.

Por otra parte, desde hoy se renueva la cartelera cinematográfica con funciones a las 18:30 y 21:00 horas.

También se invitó a la comunidad a participar de Tardecitas de Biblioteca, propuesta que se desarrollará el sábado a las 19:00 horas en el hall del Cine Teatro Antonio Lafalla y, en simultáneo, en la Biblioteca Dimarco de Bowen.

La agenda cultural continúa ofreciendo alternativas de entretenimiento y encuentro para vecinos de todas las edades.