OSEP AUMENTA UN 15% LAS CUOTAS PARA AFILIADOS VOLUNTARIOS DESDE OCTUBRE: CUÁNTO PAGARÁ CADA CATEGORÍA

Según fundamentó OSEP, para determinar los nuevos montos se tomó como base la cuota correspondiente a julio de 2026 para cada segmento de afiliación voluntaria y se incorporó el porcentaje de aumento definido por la Dirección de Servicios Administrativos. Los valores incluyen los fondos especiales destinados a prestaciones catastróficas y discapacidad.

Dentro del Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, el valor dependerá principalmente de la edad y de la condición dentro del grupo familiar.

El Plan Novo quedará en $98.400 mensuales, mientras que un titular menor de 40 años deberá abonar $120.000 y un cónyuge o adherente de esa misma franja etaria, $105.800.

Para los titulares de entre 40 y 49 años, la cuota será de $134.600, mientras que el cónyuge o adherente pagará $120.000. Entre los 50 y 59 años, los valores ascenderán a $164.500 para el titular y $143.100 para el cónyuge o adherente.

El monto más elevado corresponde a los mayores de 60 años: el titular deberá pagar $241.500 por mes, mientras que para el cónyuge o adherente la cuota será de $232.200.

En el caso de los hijos menores de 21 años, la cuota será de $72.600 hasta el segundo integrante y de $60.000 a partir del tercero. Todos estos importes ya contemplan los fondos especiales de la obra social.

La resolución establece además que el afiliado conservará la categoría correspondiente a la edad con la que ingresó al sistema. La excepción son los hijos que cumplan 21 años, quienes pasarán a pagar la tarifa prevista para un adherente menor de 40 años.

Qué pasa con los voluntarios vinculados al sistema obligatorio

OSEP también fijó nuevos montos para los afiliados voluntarios del Sistema Obligatorio. Desde octubre, los voluntarios en general pagarán $120.000, mientras que para los estudiantes de educación terciaria la cuota será de $60.000.

Por su parte, los voluntarios a cargo contemplados por el artículo 3 de la Resolución 1238/05 pasarán a abonar $161.100 mensuales. En el caso de los voluntarios incluidos en bonos de afiliados pasivos, el incremento comenzará a aplicarse con la primera liquidación disponible.

Para los afiliados comprendidos en la denominada Resolución 707/00, los nuevos valores serán de $120.000 para el titular menor de 40 años, $105.800 para el cónyuge o adherente menor de esa edad, $72.600 para los hijos hasta el segundo integrante y $60.000 desde el tercero.

También suben las cuotas de los convenios

La actualización alcanza además a los afiliados que ingresaron a OSEP mediante convenios con entidades intermedias. La resolución dispone que sus cuotas aumentarán en el mismo porcentaje aplicado al régimen de Voluntarios Independientes, según los términos y vencimientos establecidos con cada entidad.

En este grupo aparecen, entre otros, cajas profesionales, colegios profesionales, cooperativas, pasantías y contratados de los municipios de Godoy Cruz y Maipú. También se incluyen residentes contratados de OSEP y becarios residentes del sistema de salud, según detalla el anexo de la resolución.