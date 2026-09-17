Los secretarios municipales Sebastián Sáenz y Paulo Campi anunciaron que enviarán una nota al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, para precisar qué recursos aportará el Gobierno provincial.

También reclamaron respuestas sobre los aviones, las bengalas y los costos operativos. El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, pidió que se termine con los cruces políticos y se dé una respuesta directa a los productores del sur.

La continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael volvió a quedar en el centro de la discusión. En una conferencia de prensa en la Municipalidad llevada a cabo hace instantes, funcionarios municipales y el presidente del Concejo Deliberante anunciaron que elevarán por escrito una serie de preguntas al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

Quieren saber con qué recursos concretos contará la campaña 2026-2027 y qué parte de sus costos asumirá la Provincia.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Sebastián Sáenz, explicó que la presentación busca obtener precisiones sobre la nota que el ministro envió el 7 de septiembre.

Según sostuvo, esa respuesta dejó aspectos centrales sin resolver. “Necesitamos definiciones a si la provincia aportará o no aportará fondos para la campaña 2026-2027”, afirmó. La urgencia, señaló, responde a que la temporada se acerca y los productores necesitan saber si contarán con el sistema de protección.

Sáenz: “Ya no podemos seguirla sosteniendo los sanrafaelinos”

Sáenz remarcó que el municipio considera necesaria la lucha antigranizo y recordó que participó de su financiamiento durante las últimas dos temporadas. “San Rafael quiere la lucha antigranizo, San Rafael necesita la lucha antigranizo”, expresó. Aclaró que, a su entender, su importancia alcanza no solo a los productores, sino también al turismo y a las actividades económicas vinculadas con la producción.

El funcionario describió una reducción progresiva del aporte provincial. Según su explicación, durante la primera campaña la Provincia puso a disposición los aviones, brindó la asistencia de radar y cubrió el 50% de los costos operativos. En la segunda, esos gastos quedaron a cargo de los municipios, mientras que el Gobierno provincial aportó un remanente de pirotecnia que, de acuerdo con Sáenz, debió completarse con una compra municipal.

“Llevamos dos temporadas donde el Estado provincial ha ido retirándose paulatinamente”, sostuvo. Y advirtió: “Ya no podemos seguirla sosteniendo los sanrafaelinos”.

Por eso, la nota dirigida a Vargas Arizu pedirá respuestas sobre siete puntos. Entre ellos figuran si habrá un aporte económico provincial, si se dispondrá de dos o tres aeronaves y bajo qué modalidad serían entregadas. Sáenz también quiere conocer quién asumiría el mantenimiento, los seguros y las habilitaciones aeronáuticas. A su juicio, recibir los aviones sin resolver esos gastos no garantiza que puedan operar: “No nos están dando un activo, nos están dando un pasivo que cuesta mucho mantenerlo y sostenerlo”.

Otro de los interrogantes se refiere a la eventual cesión gratuita de las aeronaves. Sáenz indicó que el ministro había mencionado la necesidad de una ley y, por ese motivo, solicitará saber si ya se presentó un proyecto ante la Legislatura. La Municipalidad también preguntará si la Provincia proveerá la pirotecnia y las bengalas incluidas en la propuesta respaldada por instituciones sanrafaelinas.

El pedido abarca, además, el radar y la asistencia meteorológica. Sáenz afirmó que en la campaña anterior el municipio tuvo que afrontar pagos adicionales al personal de radar por jornadas extraordinarias durante períodos de mayor actividad de tormentas. Esos gastos, dijo, forman parte de los montos que San Rafael reclama a General Alvear.

Respecto del funcionamiento general del sistema, planteó que la Provincia debería volver a cubrir la mitad de los costos operativos, como ocurrió en la primera temporada. “Necesitamos que la provincia vuelva a aportar el 50% de los gastos operativos”, precisó. Sáenz sostuvo que el municipio está dispuesto a seguir participando, pero que no puede asumir por sí solo una carga mayor.

La última pregunta apunta a establecer si el Gobierno provincial presentó alguna propuesta directamente a la Municipalidad de General Alvear sin comunicarla a San Rafael. El funcionario dijo que hasta ahora solo conocen versiones difundidas públicamente y reclamó una respuesta formal del ministro.

Consultado sobre qué ocurriría si la Provincia no aportara los recursos solicitados, Sáenz descartó que exista una alternativa viable para financiar la campaña únicamente con fondos locales. Como ejemplo, señaló que reemplazar ese aporte podría exigir llevar del 3% al 13% el cargo que pagan los usuarios en la boleta eléctrica, una posibilidad que consideró inviable. “Hoy el plan B no existe. Hoy es: si la provincia participa con nosotros, la vamos a poder hacer”, afirmó. Si el Gobierno provincial continúa reduciendo su intervención, agregó, ve “muy difícil” que haya lucha antigranizo este año.

El reclamo a General Alvear y la discusión por los tres aviones

Sáenz también respondió a las declaraciones del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, sobre los pagos de la campaña anterior. Según el secretario de Hacienda, ese municipio todavía adeuda más de 100 millones de pesos al fideicomiso al que se comprometió a aportar. Vinculó esa situación con pagos pendientes al proveedor que intervino en la operación de los aviones y a los pilotos.

Además, sostuvo que existe otro reclamo de la Municipalidad de San Rafael por gastos asumidos en la etapa previa a la puesta en marcha del fideicomiso. Explicó que ambos municipios habían acordado afrontar esos costos en una proporción del 70% para San Rafael y el 30% para General Alvear.

Según su versión, una parte de los pagos alvearenses se hizo tarde y aún hay gastos que no reconoce, entre ellos la compra de bengalas y pagos adicionales al personal de radar.

Sáenz anticipó que San Rafael iniciará un reclamo judicial para procurar el reconocimiento de esos montos y los intereses que considera correspondientes. Se trata, hasta el momento, de la posición expuesta por el funcionario municipal en la conferencia.

Durante la rueda de prensa se le consultó por una comunicación atribuida a General Alvear, según la cual existiría una propuesta de cesión gratuita y definitiva de tres aviones, repuestos y uso sin costo de infraestructura provincial. Sáenz dijo que San Rafael no recibió una comunicación oficial con esas condiciones. “Lo hemos escuchado solamente por la prensa. No hemos recibido nada formal, ni por escrito, por el ministro”, respondió. Aclaró que espera que la propuesta se confirme, pero insistió en que todavía no cuentan con una definición concreta.

Campi pidió una respuesta oficial y habló de equidad para el sur

El secretario de Gobierno, Paulo Campi, afirmó que el intendente Omar Félix está trabajando para encontrar una salida y pidió llevar tranquilidad a los productores y al sector turístico. Sin embargo, manifestó su preocupación por las versiones diferentes sobre los recursos que aportaría la Provincia.

Campi señaló que, en una visita a San Rafael, Vargas Arizu había hablado de dos aeronaves, mientras que ahora circula una propuesta referida a tres. Por eso pidió que el Gobierno provincial comunique directamente al municipio su decisión. “Nos preocupa la falta de seriedad y cómo nos aproximamos a la temporada que ya se viene”, expresó.

Según Campi, la posición municipal tiene dos condiciones principales: tres aviones y un aporte provincial equivalente al 50% de los costos operativos. “La provincia, hasta acá, al municipio de San Rafael no le ha contestado sobre la existencia de los tres aviones y si se van a hacer cargo o no de ese 50% del costo”, sostuvo.

Para explicar por qué considera insuficiente la entrega de aeronaves sin financiamiento para operarlas, usó una comparación: sería como si un municipio dejara de prestar la recolección de residuos y entregara un camión a los vecinos para que ellos pagaran el combustible y al chofer. A su entender, una cesión en esas condiciones trasladaría el costo del servicio sin resolver cómo sostenerlo.

El secretario también pidió equidad para el sur mendocino. Al referirse a otras políticas de protección de la producción, cuestionó las diferencias que observa entre el aporte de los productores y los beneficios que recibe la región. “Los sureños también somos mendocinos”, afirmó, y reclamó que la Provincia asuma la responsabilidad que, según la interpretación del municipio, le corresponde en la lucha antigranizo.

Ante una pregunta sobre las diferencias con General Alvear, Campi aseguró que San Rafael mantiene su disposición al diálogo. “El diálogo está por encima de cualquier diferencia que podamos tener”, dijo. No obstante, sostuvo que cualquier acuerdo requiere primero una propuesta oficial de la Provincia que precise los aviones disponibles y el financiamiento de la campaña.

Arscone: “Necesitamos definiciones”El presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Nahuel Arscone, respaldó los reclamos formulados por Sáenz y Campi y dirigió un pedido al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro Vargas Arizu. “Necesitamos definiciones”, afirmó, al describir el desgaste que, según dijo, genera la incertidumbre entre sanrafaelinos y alvearenses.

Arscone cuestionó duramente la actuación del Gobierno provincial y del intendente Molero. Sostuvo que la falta de una respuesta directa está alimentando enfrentamientos entre comunidades que comparten la preocupación por sus cultivos. “No elegimos quedarnos sin lucha antigranizo”, expresó. «Señor Ministro, usted conteste lo que le estamos pidiendo, no utilice de vocero a Molero» agregó Arscone.

El titular del Concejo pidió que la discusión se centre en los productores del oasis sur. “Acá no se trata de estar a favor de usted o en contra de usted. Acá se trata de defender a la agricultura”, dijo en su mensaje al gobernador. También convocó a legisladores y concejales del cuarto distrito a participar del reclamo y señaló que la actividad agrícola forma parte de la historia, el presente y el futuro de la región.

Los tres funcionarios coincidieron en exigir una respuesta provincial escrita y urgente. Hasta que se aclare cuántos aviones estarán disponibles, quién aportará los insumos y cómo se cubrirán los costos de operación, San Rafael sostiene que no puede confirmar la realización de la próxima campaña antigranizo.