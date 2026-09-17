El Gobierno de Mendoza pone a disposición de los municipios tres aviones y el sistema de radarización para la lucha antigranizo.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, informó al intendente de General Alvear que la Provincia está en condiciones de afectar una tercera aeronave, adicional a las dos ya ofrecidas a las intendencias del Sur. La asistencia queda sujeta a que los municipios decidan avanzar con el esquema de lucha antigranizo.

*El Gobierno de Mendoza reiteró su posición respecto del sistema de lucha antigranizo y confirmó que pondrá a disposición de los municipios tres aeronaves y el sistema de radarización, como parte del acompañamiento provincial ante una eventual continuidad del esquema.*

A través de una nota enviada este 17 de septiembre al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, informó que, luego de las conversaciones y gestiones realizadas con la comuna, la Provincia se encuentra en condiciones de afectar una tercera aeronave, adicional a las dos que ya habían sido ofrecidas a las intendencias del Sur.

La propuesta está condicionada a que los municipios decidan implementar el sistema y ratifica que el Gobierno de Mendoza no realizará una asignación adicional de recursos económicos, más allá de los medios ya comprometidos: las aeronaves y el sistema de radarización.

*Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta posición fue planteada desde el inicio: la Provincia considera que la lucha antigranizo no ha demostrado resultados que justifiquen sostener el esquema con financiamiento provincial, pero entiende que, si los municipios consideran conveniente continuar con esta herramienta, pueden hacerlo y contarán con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza.*

En ese sentido, el ministro Vargas Arizu sostuvo que “si los municipios quieren continuar con la lucha antigranizo, es bienvenido”, y remarcó que la Provincia acompañará esa decisión poniendo a disposición los tres aviones y el sistema de radarización.

La comunicación al intendente de General Alvear se enmarca en las conversaciones mantenidas entre la Provincia y los municipios del Sur para definir el esquema de cara a la próxima temporada.