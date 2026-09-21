Durante la mañana de este martes, dio inicio en las instalaciones de UGACOOP el Curso de Operación Segura de Autoelevador, una capacitación teórico-práctica destinada a fortalecer las competencias laborales de quienes buscan desempeñarse en distintos sectores de la industria.

La propuesta se desarrolla mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la empresa Worklift, e incluye certificación nacional e internacional, además de la entrega de un carnet habilitante con vigencia de un año.

La capacitación contempla una instancia teórica durante la mañana y prácticas de manejo de autoelevadores y cargas por la tarde. Está dirigida al público en general, especialmente a personas con experiencia previa que buscan formalizar y certificar sus conocimientos.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó la importancia de la propuesta: “esta capacitación tiene una certificación tanto nacional como internacional, así que es una herramienta muy buena para todos aquellos que se quieran insertar en las distintas industrias”.

Además, adelantó que el convenio con Worklift tendrá una duración de dos años y permitirá incorporar nuevas instancias de formación vinculadas a grúas articuladas y maquinaria pesada, ampliando las oportunidades de capacitación y empleo para los alvearenses.