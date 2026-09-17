El Profesorado de Educación Física continúa consolidándose como una de las propuestas de formación superior con mayor alcance en General Alvear.

Su modalidad de cursado, que combina actividades virtuales durante la semana con encuentros presenciales los viernes y sábados en el campus y el Polideportivo Deportistas Alvearenses, permite que cada vez más personas puedan acceder a una carrera universitaria sin dejar de lado sus responsabilidades laborales y familiares.

La propuesta reúne a estudiantes de distintos puntos del departamento y de localidades vecinas, fortaleciendo la profesionalización en el ámbito deportivo y educativo.

De esta manera, la carrera se posiciona como una herramienta clave para el desarrollo educativo del sur mendocino, ampliando el acceso a la formación superior y contribuyendo a la preparación de recursos humanos que podrán desempeñarse en instituciones educativas, clubes y espacios vinculados a la actividad física en toda la región.