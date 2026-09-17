En el marco de una nueva edición de Tardecita de Biblioteca, la Dirección de Cultura llevó adelante este sábado dos actividades simultáneas destinadas a promover la lectura y acercar a la comunidad al universo literario.

Las iniciativas se desarrollaron en el hall del Cine Teatro Antonio Lafalla y en la Biblioteca Antonio Dimarco de Bowen.

La directora de Cultura, Viviana Giaccaria, explicó que la iniciativa buscó “acercar la gente a los libros, fortalecer la literatura, festejar nuestras bibliotecas y seguir generando el gusto por los libros”. En Bowen se realizó «Entre Libros y Maestros», orientada a revalorizar la tarea docente, mientras que en el Cine Teatro Antonio Lafalla se presentó «Resolviendo Crímenes», una experiencia interactiva de temática policial.

La actividad generó un espacio de encuentro alrededor de la lectura y permitió seguir fortaleciendo el vínculo de vecinos y vecinas con estos ámbitos culturales del departamento.