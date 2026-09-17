La regularización dominial del barrio Santa Elena del distrito de Bowen, dio un nuevo paso con el sorteo del agrimensor que tendrá a su cargo la mensura del sector, una instancia que permitirá avanzar hacia la escrituración de las viviendas.

La iniciativa se desarrolla a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Colegio de Agrimensores de Mendoza, mediante el programa Agrimensor Social.

El director de Hábitat, Ángel Martínez, destacó la importancia del proceso y señaló: “se hizo el sorteo para la realización de la mensura de ese barrio, para que la gente el día de mañana pueda escriturar”. Además, explicó que el profesional designado contará con un plazo de 180 días para completar las tareas correspondientes sobre los lotes que integran el sector.

Martínez también remarcó que el trámite no tendrá costo para los beneficiarios. “Eso es subsidiado. Se hace un convenio por un Agrimensor Social y eso lo paga el IPV”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal del barrio Santa Elena, Oscar Moreno, valoró el avance alcanzado tras años de gestiones. “Hoy es una tranquilidad porque si bien veníamos peleándola hace rato, nos estaba faltando esto para poder cerrar el proceso”, expresó.

La medida beneficiará a 15 familias del distrito, que podrán continuar el camino hacia la obtención de sus escrituras y la consolidación definitiva de la titularidad de sus propiedades.