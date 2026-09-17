El Municipio tiene reservados $500 millones para afrontar, en principio, su participación en la próxima campaña de mitigación aérea.

El secretario de Hacienda, Jorge De Nardi, confirmó la disponibilidad de los fondos y respondió al reclamo de San Rafael por el convenio de la temporada 2025/2026. “Los fondos están garantizados”, afirmó.

La Municipalidad de General Alvear ratificó su respaldo financiero a la lucha antigranizo y confirmó que ya cuenta con recursos reservados para afrontar su participación en la próxima campaña de mitigación aérea mediante aviones.

El secretario de Hacienda, Jorge De Nardi, aseguró que el Municipio tiene disponibles $500 millones para realizar, en principio, su aporte a la próxima temporada. El monto podría modificarse en función de las participaciones que finalmente se acuerden con el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Rafael.

“Los fondos están garantizados”, afirmó De Nardi, quien explicó que la decisión de resguardar estos recursos responde a la determinación del intendente Alejandro Molero de destinarlos específicamente a este objetivo.

El funcionario señaló además que los fondos se encuentran resguardados de acuerdo con las disposiciones de la Ley Provincial de Administración Financiera N.º 8706, y destacó la voluntad de General Alvear de realizar los esfuerzos necesarios para acompañar al sector productivo y contribuir a recuperar la cobertura de mitigación aérea para la próxima temporada.

La respuesta de Alvear al reclamo de San Rafael

Durante su exposición, De Nardi también se refirió al reclamo realizado por la Municipalidad de San Rafael por una presunta diferencia pendiente del convenio intermunicipal correspondiente a la temporada 2025/2026.

Según explicó, el convenio fue celebrado con el objetivo de garantizar la cobertura de los cultivos mientras se avanzaba con la licitación del sistema. En ese marco, aseguró que General Alvear cumplió con los montos establecidos y realizó las transferencias correspondientes.

Sobre la diferencia reclamada, el secretario de Hacienda indicó que desde el Municipio se solicitó formalmente la documentación respaldatoria necesaria para analizar el planteo. Sin embargo, vencido el plazo establecido, esos comprobantes aún no habían sido remitidos.

“Debo velar porque cada pago que hago, de cualquier tipo de deuda, tenga el respaldo de los comprobantes”, sostuvo De Nardi.

El funcionario también recordó que la contratación directa de los servicios estuvo a cargo de San Rafael y remarcó que, ante cualquier eventual diferencia, resulta indispensable contar previamente con la documentación que permita respaldar administrativa y financieramente el pago.

De esta manera, General Alvear mantiene firme su decisión de acompañar financieramente la lucha antigranizo, con recursos ya reservados para la próxima campaña, mientras continúa las gestiones para recuperar la cobertura aérea y sostiene la necesidad de contar con el correspondiente respaldo administrativo ante cualquier reclamo de pago.