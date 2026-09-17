Personal no docente de establecimientos educativos de General Alvear participó de una capacitación sobre alimentación escolar, dictada por profesionales en nutrición.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer conocimientos y brindar herramientas que contribuyan a mejorar el servicio que se presta diariamente en los comedores escolares.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Alimentación Escolar y Municipio Saludable, en el marco de acciones orientadas a promover una alimentación saludable y acompañar la labor de quienes cumplen un rol fundamental dentro de las instituciones educativas.