Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron cerrar el Paso Internacional Los Libertadores / Cristo Redentor este sábado 19 de septiembre, ante la inestabilidad climática anunciada para la zona de alta cordillera de Mendoza.

La medida fue adoptada luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de ambos países, que determinaron la necesidad de interrumpir la circulación para garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor internacional.

Según el comunicado oficial, el cierre del Túnel Internacional está previsto para las 14, mientras que la barrera de Uspallata se cerrará a las 12.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar deberán tener en cuenta el horario de cierre de la barrera para evitar inconvenientes y quedar fuera del corredor internacional.

Cuándo volverán a informar sobre el Paso a Chile

Las autoridades indicaron que el lunes 21 de septiembre se dará a conocer un nuevo informe sobre el estado del Sistema Cristo Redentor.

La decisión sobre una eventual reapertura estará vinculada con la evolución de las condiciones meteorológicas y con los pronósticos que permitan garantizar una transitabilidad segura por la alta montaña.

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor recomendaron a los usuarios planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales, debido a que las condiciones climáticas pueden modificar el estado del paso.

Para consultar las actualizaciones oficiales sobre los pasos fronterizos, se puede ingresar al sitio del Gobierno nacional: Centros de Frontera – Gobierno argentino.