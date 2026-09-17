La Policía departamental diagramó un amplio operativo de prevención para acompañar los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

Así lo confirmo en diálogo con FM VIÑAS, el Jefe Departamental, Fernando Ludueña: ‘habrá mayor presencia de efectivos, controles viales, personal de narcocriminalidad y monitoreo con drones en los principales puntos de concentración’, detalló.

De cara a los festejos por el Día del Estudiante e inicio de la Primavera, la Policía de General Alvear prepara un importante operativo de seguridad que comenzó a implementarse desde este jueves y se extenderá durante los próximos días: ‘mantuvimos reuniones con los titulares de las distintas comisarías de la Jefatura Departamental para diagramar las maniobras operativas, disponer recargos de personal y establecer pautas para reforzar la prevención’, comentó.

Entre las principales medidas se encuentra el incremento de los patrullajes en sectores donde se concentren jóvenes, además de controles en comercios ubicados en las inmediaciones de esos lugares para prevenir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

El operativo tendrá especial presencia durante esta noche y las jornadas siguientes, teniendo en cuenta las distintas actividades organizadas por la Municipalidad: ‘el objetivo es acompañar los festejos sin obstaculizarlos, procurando que las actividades puedan desarrollarse dentro de un marco de seguridad’, aclaró.

En este sentido, se reforzará la presencia policial en Club Banco Nación, Polideportivo y Plaza Departamental, también se trabajará en la organización de la tradicional farándula estudiantil.