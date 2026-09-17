Durante la mañana del viernes, en el Teatro Antonio Lafalla, se desarrolló la capacitación: “Camino al Empleo”, una propuesta organizada por el Ministerio de Producción junto a la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.

La actividad estuvo orientada a brindar herramientas para la elaboración de currículums profesionales adaptados a los actuales procesos de selección laboral, que incorporan sistemas de inteligencia artificial.

La capacitación fue dictada por el Licenciado Juan Manuel Porolli del Ministerio, y forma parte de una serie de instancias que buscan fortalecer las habilidades y oportunidades de inserción laboral de quienes se encuentran en la búsqueda de empleo.