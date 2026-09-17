La empresa Hiperpisos continúa creciendo y este viernes 18 de septiembre inaugurará su nuevo local en General Alvear, ampliando su presencia en el sur provincial.

El flamante espacio está ubicado en avenida El Libertador Sur 119 y ofrecerá una amplia variedad de pisos, revestimientos, productos para baños, griferías y accesorios, con alternativas pensadas para renovar, construir y darle estilo a cada ambiente.

La llegada de Hiperpisos a General Alvear representa una nueva propuesta comercial para la comunidad y también un paso importante en el crecimiento de la empresa, que busca acercar variedad, diseño, calidad y asesoramiento personalizado a las familias, profesionales y trabajadores de la construcción del departamento.

En el nuevo salón, los clientes podrán conocer diferentes tendencias, comparar materiales y recibir orientación para elegir los productos adecuados según las necesidades y características de cada proyecto.

Hiperpisos ALVEAR abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Los sábados atenderá de 8:30 a 13:00.

Para consultas y mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2604 666628 o visitar el perfil de Instagram @hiperpisossanrafael. Y FACE BOOK

Datos principales

Inauguración: viernes 18 de septiembre de 2026.

Dirección: avenida El Libertador Sur 119, General Alvear.

Teléfono: 2604 666628.

Horarios: lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.

Sábados: de 8:30 a 13:00.