El Intendente Omar Félix encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que el Municipio de San Rafael aportará 1.500 millones de pesos para la Lucha Antigranizo, a la vez que volvió a pedir el compromiso económico del gobierno provincial para sostener el sistema de mitigación con aviones.

“Ratificamos nuestro pleno apoyo al funcionamiento de la Lucha Antigranizo y creemos que es perjudicial que el gobierno provincial haya decidido terminarla”, comenzó diciendo el jefe comunal.

Asimismo, ratificó el planteo de San Rafael de contar con 3 aviones, cartuchos, bengalas, costos de taller, mantenimiento, seguros y costos de infraestructura aeroportuaria, mientras que los gastos operativos (combustibles, pilotos, viáticos, alojamiento) se dividan 50% entre el gobierno provincial y 50% entre los municipios (70% San Rafael y 30% Alvear).

“La respuesta fue aviones, radarización y nada más. Algunos dichos en el vecino departamento llevaron a pedir una aclaratoria al Ministro (Vargas Arizu). Hoy llegó la respuesta ratificando 2 aviones (minutos antes de la conferencia el gobierno provincial ofreció un tercero) y los radares, pero nada más, y ratificando que los fondos irán al Seguro Agrícola”, explicó Omar Félix.

En este marco, el jefe comunal aportó una carpeta con documentación certificada ante escribano público con todas las misivas con el Ministerio de Producción, así como los gastos de la Lucha Antigranizo de la temporada anterior que General Alvear no quiere reconocer.

Aporte municipal de 1500 millones de pesos

En sintonía con el objetivo de sostener el sistema, el Intendente Omar Félix informó la presentación de un plazo fijo de 1.500 millones de pesos que el Municipio de San Rafael aportará para la realización de la Lucha Antigranizo.

“Ese dinero está para aportar a un fideicomiso para la Lucha. Estamos pidiendo que todas las partes pongan el dinero ahí por adelantado”, indicó Félix.

En este sentido, el mandatario sanrafaelino remarcó que “pusimos una propuesta sobre la mesa y vamos a aportar fondos, pero tenemos que remarcar que el cuidado y la protección de las contingencias -por ley- le corresponde al estado provincial”.

“El Municipio ofrece ese dinero, que es lo que puede poner, más en un contexto de caída de ingresos”, aseveró.

“Queremos que la lucha se haga porque estamos convencidos que funciona”

“Durante dos años demostramos que la Lucha Antigranizo sirve. Queremos que la lucha se haga porque estamos convencidos de que funciona. Nosotros desde San Rafael aportamos, porque es algo que afecta a todos, pero desde la provincia no pueden trasladar las responsabilidades” dijo Félix.

Finalmente concluyó diciendo que “durante todo este tiempo bregamos por sostener la Lucha Antigranizo y ahora algunos intentan decir que somos nosotros los que no la queremos”.

Marcelo Merello: “Si no se puede cumplir las pautas anunciadas por San Rafael es imposible hacer la lucha antigranizo”

En la conferencia de prensa también estuvo presente Marcelo Merello, referente del Aeroclub San Rafael quien fue contundente y anunció que “si no se pueden cumplir las pautas ya anunciadas por el municipio de San Rafael, es imposible hacer lucha”.

“No se puede costear. Los mantenimientos son caros, todo es caro” indicó y planteó que “las intenciones de hacerla están, no hay duda, pero sino está el aporte principal de la pirotecnia, los seguros y lo que planteó el municipio de San Rafael no se puede hacer nada”.

En relación a un encuentro con el Municipio de General Alvear por el uso de los aviones para otras actividades remarcó que “es una propuesta a futuro” y planteó que “si bien se hablan demasiadas cosas no hay nada escrito.

También indicó que hoy el Municipio de General Alvear pagó una parte de la deuda que mantienen con el fideicomiso. “Hoy hicieron un aporte, pero no alcanzó a la totalidad. Fue una parte de pago de lo que se debía”.

Fuente: Diario San Rafael