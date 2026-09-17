El hecho sucedió en Calle España durante la tarde-noche del viernes, las personas involucradas fueron dos menores, uno de 16 años (D.L.M) y 17 años (B.L.H.G), un mayor de 18 años identificado como A.A.G.

Los menores se encuentran detenidos en San Rafael mientras que el mayor en General Alvear.

A partir de la denuncia por un robo agravado ocurrido durante la madrugada del viernes en una vivienda de calle España, personal de la Unidad Investigativa realizó tareas que permitieron identificar a tres personas presuntamente vinculadas al hecho.

Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en tres domicilios vinculados a los sospechosos.

Personal de Cuerpos Especiales que realizaba patrullajes localizó a los tres sindicados en la vía pública y procedió a su aprehensión y traslado a Comisaría 14°.

El hecho investigado ocurrió cerca de la 01:00 am cuando dos hombres y una mujer ingresaron a una vivienda, agredieron a un joven de 23 años y sustrajeron dos teléfonos celulares.

Una vez concretadas las aprehensiones, personal policial realizó los allanamientos dispuestos en los tres domicilios vinculados a los investigados.