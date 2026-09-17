Un siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde en la intersección de Ruta Nacional 188 y calle Sarmiento, en el distrito de Bowen, dejó como saldo varias personas trasladadas de urgencia al hospital y un conductor aprehendido tras arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia.

El hecho se registró alrededor de las 17:25 y tuvo como protagonistas a una Nissan Frontier, dominio AF868GM, y una Volkswagen Amarok, dominio AH275FD.

De acuerdo con la información preliminar, la Nissan Frontier circulaba por calle Sarmiento, de sur a norte, cuando por causas que son materia de investigación colisionó con la Volkswagen Amarok, que transitaba por Ruta Nacional 188 en dirección este-oeste.

Como consecuencia del impacto, se produjo el vuelco de uno de los vehículos.

El conductor de la Nissan Frontier, identificado por sus iniciales como R.A.T.S., fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el procedimiento, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 46.ª. Sus lesiones se encuentran pendientes de ampliación.

En tanto, el conductor de la Volkswagen Amarok y tres acompañantes —una mujer mayor de edad y dos menores— fueron trasladados de urgencia a un nosocomio para recibir atención médica.

Hasta el momento, sus identidades y diagnósticos no habían sido informados oficialmente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Delegación Vial Zona Sur, Comisaría 46.ª y Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La causa fue caratulada preliminarmente como lesiones culposas graves, seguido de vuelco y alcoholemia positiva, quedando sujeta a las ampliaciones correspondientes.