Dos personas fueron aprehendidas luego de una riña registrada durante la madrugada del domingo en calle San Juan.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 horas del domingo, cuando varios llamados al 911 alertaron a la Policía sobre una pelea.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres, identificados como J.M.G., de 25 años, y B.E.G., de 26 años, con heridas de arma blanca.

Ambos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos.

J.M.G. sufrió una perforación pulmonar y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras que B.E.G. también resultó lesionado.

En el marco del procedimiento fueron aprehendidos un joven de 20 años de edad y otro de 17, quienes también presentaban heridas.

El adolescente fue trasladado a UPANA.

Por disposición de la Justicia, personal de Policía Científica y de Investigaciones trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo la pelea. Además, se realizan pericias sobre una utilitaria que estaría vinculada con la causa.

PARTE MÉDICO

Hospital Enfermeros Argentinos

Se informa el ingreso de tres pacientes al Servicio de Emergencias, encontrándose actualmente bajo evaluación y seguimiento médico.

Paciente 1 – 20 años: refiere traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Presenta herida punzante en región II del cuello izquierdo. No se constatan hemorragias visibles ni hematomas. Se realiza angio-TC, sin evidencia de lesión de los vasos del cuello. Se visualiza enfisema subcutáneo. Se decide internación para control evolutivo.

Paciente 2 – 25 años: ingresa por herida de arma blanca en región subclavia derecha, con sangrado activo severo.

Al ingreso se encontraba sin presión arterial y con respiración agónica. Se realiza expansión con cristaloides y se activa protocolo de transfusión masiva. Pasa a quirófano, donde se logra estabilización. Posteriormente, queda internado en la Unidad de Terapia Intensiva para control evolutivo.

Paciente 3 – 26 años: permanece en evaluación, a la espera de los resultados de los estudios complementarios correspondientes.