El accidente fatal entre una camioneta y un auto ocurrió en la intersección con la calle Cubillos, en el departamento de San Rafael.

Dos personas murieron este domingo tras un trágico accidente vial ocurrido en San Rafael. El impacto se produjo cerca de las 16 en el cruce de la Ruta Nacional 143 y la calle Cubillos, donde colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un Renault Megane. Las víctimas fatales viajaban en el segundo vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.05 y requirió la intervención inmediata de personal de la Comisaría 38° y de efectivos de la Policía Vial. Las autoridades comenzaron a trabajar en la escena del hecho para coordinar el tránsito y tomar los datos preliminares de las personas involucradas en la colisión.

En tanto, en el Renault Megane viajaban cuatro ocupantes. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad, quien iba acompañado dos mujeres y un hombre.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Renault Megane y uno de sus acompañantes murieron de forma instantánea dentro del habitáculo del auto. Hasta el momento, el parte policial no informó la identidad de las dos víctimas fatales ni precisó si los otros dos ocupantes del automóvil sufrieron heridas de extrema gravedad.

El despliegue de los servicios de emergencia incluyó ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), bomberos y peritos de la Policía Científica. Los médicos constataron el fallecimiento de ambas personas en el mismo lugar de la tragedia vial.

Tras el choque, los efectivos de la Comisaría 38° y los agentes de la Policía Vial iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho. El objetivo de las pericias es entender cómo sucedieron los movimientos previos a la colisión en ese cruce de San Rafael.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos, al conductor de la Volkswagen Amarok se le practicó el análisis de alcoholemia correspondiente. El dosaje de alcohol en sangre arrojó resultado negativo, marcando un total de 0,00 gramos por litro.