El Polideportivo Municipal de General Alvear recibió una nueva fecha de la Liga Provincial de Newcom +40, una competencia que durante este año comenzó a recorrer distintos departamentos de Mendoza y que reúne a diez equipos.

La jornada estuvo organizada por Escuadrón, representante local, y contó con la participación de equipos que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

La iniciativa forma parte del Torneo Clausura y propone un calendario que lleva la competencia por distintos departamentos mendocinos. De esta manera, cada localidad tiene la posibilidad de recibir a los conjuntos participantes y generar espacios de encuentro a través del deporte.

El coordinador de la Liga, Pablo Moyano, destacó las condiciones del Polideportivo Municipal y el trabajo de Escuadrón para concretar la jornada. “El polideportivo está excelente y la fecha está a la altura de lo que venimos haciendo en la liga”, señaló.

La realización de este tipo de encuentros amplía la agenda deportiva de General Alvear y pone a disposición infraestructura municipal para disciplinas que promueven la actividad física, la participación y el encuentro entre personas mayores de 40 años.