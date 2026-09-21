Diecisiete instituciones participaron de la primera edición, que reunió a cientos de personas en torno a una propuesta gastronómica que busca convertirse en un nuevo atractivo turístico para General Alvear.

En Bowen se realizó este domingo del primer Torneo de Asadores, una propuesta organizada por la Municipalidad de General Alvear, a través de la Delegación de Bowen, la Dirección de Turismo y el área de Asesoría Jurídica, que reunió a 17 instituciones del departamento en una jornada que combinó gastronomía, participación institucional y encuentro familiar.

El certamen tuvo como protagonistas a clubes y entidades intermedias, que participaron con sus equipos de asadores y compitieron bajo distintos criterios establecidos en el reglamento. El jurado evaluó la vestimenta, la higiene, el manejo del fuego, la disposición de la carne, la destreza durante la preparación, el orden y la limpieza del espacio de trabajo, además de la cocción, el sabor y el punto de la carne presentada.

El primer premio, de $1.000.000, fue para el equipo de Rugby del Club Bowen. El segundo puesto correspondió a Atuel Fútbol Club, que recibió $600.000, mientras que el tercer premio, de $400.000, fue compartido entre la Cámara de Turismo y el Rotary Club de General Alvear.

Durante la jornada, el intendente Alejandro Molero destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales y de las instituciones que hicieron posible la iniciativa. “Están siendo testigos del nacimiento de un evento que tiene una enorme potencialidad”, señaló, al anunciar que la segunda edición se realizará en el nuevo polideportivo de Bowen.

En ese sentido, adelantó que la próxima convocatoria buscará ampliar considerablemente la capacidad del encuentro y proyectó un certamen para más de 2.000 comensales. “Seguimos generando una agenda de turismo, una agenda de disfrute de los alvearenses, pero especialmente eventos que nos hacen trascender”, sostuvo.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, resaltó la convocatoria y explicó que la propuesta apunta a poner en valor una tradición vinculada a la identidad gastronómica local. “El objetivo es poner en valor lo que ya tenemos los alvearenses, que es esta fiesta de la ganadería y este matiz de los costillares”, afirmó.

García también remarcó que los premios tienen un destino institucional, ya que representan un aporte para las entidades participantes y permiten fortalecer sus actividades.

El delegado de Bowen, Luis Gergeluk, valoró especialmente la respuesta de las instituciones y el nivel de competencia alcanzado. “Fue un torneo muy peleado”, señaló, y destacó el respaldo del intendente para poner en marcha esta primera edición.

La propuesta dejó además una proyección concreta: ampliar la cantidad de instituciones participantes y consolidar al Torneo de Asadores como una nueva actividad dentro de la agenda turística y de eventos de General Alvear, con Bowen como punto de partida.