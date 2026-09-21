El pasado sábado, se realizó una jornada de concientización en la plaza del barrio San Carlos, destinada a acercar a la comunidad información y herramientas para el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Durante la actividad, personal de la Oficina Municipal del barrio y de Enfermería Comunitaria brindó orientación sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no intencionales y los servicios de salud disponibles en General Alvear. La propuesta permitió fortalecer el acceso a información y promover prácticas de prevención entre vecinos y vecinas.