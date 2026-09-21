Un escenario de reordenamiento en el comercio internacional de la ciruela deshidratada volvió a poner en alerta a la cadena de valor frutícola de la provincia de Mendoza.

La reciente decisión de la Unión Europea de consagrar un arancel cero para el ingreso de la ciruela producida en los Estados Unidos generó preocupación en el sector exportador local, en momentos en que la Argentina transita un esquema gradual de desgravación arancelaria con el bloque europeo.

Paralelamente, las políticas proteccionistas en el mercado estadounidense, las marcadas diferencias logísticas y de fraccionamiento comercial frente a competidores directos como Chile, y la incertidumbre en torno a la cobertura de las contingencias climáticas tras las severas heladas tardías que afectaron al sur provincial, forman parte de un complejo panorama para la producción mendocina.

Oscar Morbidelli, referente del sector, presidente del Clúster de Ciruela Industria de Mendoza y de la Asociación Argentina de Ciruela para Industria (AACI), analizó el impacto de estas decisiones arancelarias, la dinámica del comercio global, el formato de envasado para el comercio minorista y la dramática situación que enfrentan los productores afectados por el clima.

Arancel cero de la Unión Europea a EE. UU. y el mapa global de exportación

En un primer momento, Morbidelli explicó que la concesión de arancel cero por parte del mercado europeo a la ciruela estadounidense responde a una baja cosecha en los países miembros, evaluando que aunque genera una desventaja inmediata, la escasez de oferta global podría mitigar el impacto en los precios finales. «Lamentablemente la decisión de la Unión Europea de otorgarle arancel cero a la ciruela proveniente de los Estados Unidos no es una buena noticia para nuestra economía regional. Con el bloque europeo habíamos logrado meses atrás la firma de un acuerdo para una reducción gradual del arancel inicial del 9,6%, el cual disminuirá a razón de un 25% anual hasta extinguirse al cabo de cuatro o cinco años. La determinación europea responde a que la cosecha de ciruela en ese continente, especialmente en Francia, no ha sido buena, por lo que priorizaron el abastecimiento importando desde Estados Unidos con arancel cero en simultáneo con su recolección», comentó.

«Analizado a nivel global, por un lado, enfrentamos una oferta estadounidense que ingresará a Europa más barata que la nuestra por la diferencia impositiva, pero por otro lado existe una escasez concreta en la Unión Europea. Supongo que los precios internacionales no registrarán modificaciones sustanciales o incluso podrían tener algún sesgo positivo para el resto del mundo, debido a que el volumen que Estados Unidos envíe a Europa dejará desatendidos otros destinos internacionales, considerando que a ellos tampoco les sobra producción», analizó.

«Respecto al mercado de los Estados Unidos, la situación para la Argentina es sumamente compleja. Partíamos de un arancel base del 14% y la reciente decisión del presidente Donald Trump de aplicar un 10% adicional generalizado eleva nuestra tarifa al 24%. Involucra incluso a competidores como Chile, que contaba con arancel cero y ahora pasa a tributar un 10%. Con la Unión Europea nos estamos poniendo a tono gradualmente, pero la brecha impositiva en Estados Unidos nos deja en una posición muy desfavorable», lamentó.

Canales de comercialización, el modelo chileno y la agregación de valor

Al profundizar en la brecha de rentabilidad frente a la industria transandina, el titular de la entidad remarcó que las diferencias de precio no responden únicamente a los aranceles, sino a la modalidad de envasado y comercialización. «La diferencia de precios que obtenemos en el exterior no se explica únicamente por los aranceles, sino fundamentalmente por el canal de comercialización que se utiliza. La Argentina apela masivamente al mercado mayorista en Europa, exportando en cajas de cartón que llegan allá, se descargan y requieren ser reprocesadas y reenvasadas en empaques más vendibles para el consumidor final», señaló.

«En cambio, la industria de Chile trabaja fuertemente enfocada en el comercio minorista. Ellos exportan en cajas de cartón, pero con el producto fraccionado internamente en envases finales. Los importadores abren la caja y no tienen que realizar ningún proceso de fraccionamiento adicional, lo que les permite pagar un valor superior por la mercadería. Sumado a que Chile tiene consolidados los sistemas de calidad desde la finca, esa diferencia en el canal comercial termina marcando la brecha real de precio en el mercado internacional», recalcó.

Contingencias climáticas, falencias en el fondo compensador y daño en frutales

Finalmente, Morbidelli advirtió sobre la grave situación normativa del Fondo Compensador Agrícola frente a las recientes heladas con registros de hasta seis grados bajo cero, manifestando la incertidumbre de los productores de ciruela y la devastación total en el durazno. «Existe una enorme preocupación con el funcionamiento del seguro agrícola y el Fondo Compensador. Hay un error en el manejo de los plazos, dado que los seguros comienzan a regir técnicamente al día siguiente de efectuar el pago. Como el vencimiento para pagar está fijado para el día 20, todas las heladas ocurridas con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de la compensación del fondo. Es un drama gravísimo sin solución formal hasta el momento, lo que dejará a muchos productores totalmente desamparados aunque terminen pagando la cuota», declaró.

«En cuanto a la afectación agronómica por las heladas, que registraron temperaturas de hasta 6 grados bajo cero en toda la zona productiva, en la ciruela todavía reina la incertidumbre. Hasta que no abra el botón floral no se puede precisar con exactitud si el daño fue masivo o parcial. Sin embargo, en lo que respecta al durazno temprano, la situación es irreversible», afirmó.

«Las heladas quemaron absolutamente toda la producción y no ha quedado nada en las fincas. Hemos realizado gestiones ante la Subsecretaría de Agricultura, pero la falta de respuestas formales mantiene en alerta a toda la producción del sur provincial», advirtió al concluir la comunicación.

Fuente: Diario San Rafael