Las sanciones económicas que el Ente Regulador aplica a las distribuidoras eléctricas por incumplimientos en los índices de calidad del servicio son un procedimiento que se realiza de manera semestral y que tiene como principal objetivo compensar a los usuarios que hayan sufrido una determinada cantidad o duración de interrupciones en el suministro.

Así lo explicó en diálogo con FM VIÑAS el Ingeniero, Mauricio Iboldi, desde cecsagal, quien detalló el mecanismo utilizado por el organismo regulador y aclaró que las cifras difundidas recientemente no representan un pago general por parte de las distribuidoras, sino bonificaciones que se acreditan directamente a los usuarios afectados.

Según explicó, el Ente Regulador controla periódicamente la calidad del servicio y del producto técnico, teniendo en cuenta indicadores vinculados con la cantidad de cortes y el tiempo durante el cual cada usuario permanece sin suministro.: ‘cuando se superan los límites establecidos por la normativa, se determina una sanción económica, en este caso el denominado semestre 34 comprende el período entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026’, señaló.

Iboldi señaló que los períodos de control tienen un corrimiento respecto del año calendario y finalizan el 31 de enero y el 31 de julio.

Uno de los montos que tomó mayor repercusión fue el correspondiente a Edemsa, calculado en alrededor de $5.600 millones: ‘esa cifra corresponde a un semestre anterior, las demás distribuidoras ya fueron notificadas respecto de las sanciones correspondientes al semestre 34, cuyos montos pueden consultarse en las publicaciones del organismo regulador’, aclaró.

En el caso de la calidad del servicio técnico, se analizan principalmente la cantidad de interrupciones que sufrió cada usuario y el tiempo que permaneció sin suministro: ‘hay veces que no queda otra tenés que cortar para poder intervenir en una línea’, explicó al señalar que incluso esos cortes programados son contemplados dentro del esquema de control.

Uno de los puntos centrales fue aclarar que la sanción no se traduce simplemente en un monto que la distribuidora debe pagar de manera general: ‘el cálculo se realiza para cada usuario en particular, teniendo en cuenta la cantidad y duración de los cortes que sufrió y también su nivel de consumo energético’, estableció.

La devolución aparece directamente en la factura de electricidad mediante un concepto específico, como “bonificación por calidad de servicio” o “bonificación por calidad de producto técnico”, expresado en pesos.