A media mañana de este jueves, un fuerte choque se dio a pocos metros del KM0 de la ciudad, entre un Volkswagen Polo color Beig Oro y un Peugeot 405 negro.

A raíz del impacto, el VW terminó a unos 30 metros por Ceballos, y el Peugeot casi a 50 metros del lugar, sobre la avenida, pero en sentido contrario al de su marcha inicial, producto del giro que dió luego de ser golpeado fuertemente en su lateral izquierdo.

Afortunadamente los conductores no tuvieron heridas de gravedad, solo algunos golpes y cortes que fueron atendidos por el personal de la ambulancia del Hospital Enfermeros Argentinos.

Fuente: AlvearPress